Nieuwe generatie ondernemersfamilie De Groote van start met Kaffee André: “Ik maakte ooit een dessert voor George Clooney”

Met Kaffee André op de Grote Markt in Ieper zijn Peter De Groote en zijn vrouw Nathalie aan hun 6de zaak toe. “Een meteen ook de laatste”, zegt de Ieperse ondernemer. Het koppel krijgt echter versterking van de jonge generatie. Het is de bedoeling dat dochter Zoë en haar vriend Simon het eethuis binnen een aantal jaren alleen gaan leiden. “Kaffee André is een eerbetoon aan mijn grootvader André, die een bakkerij had in Lottenhulle”, vertelt Peter. “Mijn grootvader was een bakker die werkte op de oude manier. Hij stierf in het 1976. Oorzaak: te hard werken. Hij begon ’s avonds om 17 uur met het ontsteken van zijn oven en hij was bezig tot ’s morgens.”

De familiegeschiedenis wordt getoond aan de hand van heel wat foto's.

Speculoosvormen

In Kaffee André kan de familiegeschiedenis worden gevolgd via foto’s en bakkerijattributen, zoals oude speculoosvormen. “Mijn vader oefende ook het beroep van bakker uit. Hij ging van start in Diksmuide, maar we verhuisden later naar bakkerij Henk in Ieper. Daar groeide ik op. Met Kaffee André pikken we opnieuw die traditie op, want je zal hier ook een brood kunnen kopen. Dat bakken we zelf af, maar we kopen het aan bij bakkerij De Trog en bakkerij Pieter-Jan uit Zonnebeke. We doen dit, omdat er steeds maar minder bakkers in Ieper te vinden zijn.” Daarnaast kunnen bezoekers in Kaffee Andre een hapje eten of een koffie drinken, lunchen en brunchen. “We proberen anders te zijn, want het heeft geen zin om andere achterna te lopen.”

Kaffee André is een ode aan André, de grootvader van Peter die bakker was.

Davos

Voor dochter Zoë is het haar eerste volwaardige job in de horeca. “Maar ik ben er 100 procent klaar voor. Ik ben lang airhostess geweest en het plan was om rond mijn dertigste met een zaak te starten. Tijdens de coronacrisis verloor ik mijn job en moest ik mijn plannen wijzigen. Ondertussen belde mijn vorige werkgever terug met de vraag of ik opnieuw wou gaan vliegen, maar dat kan niet meer, ik ga volledig voor ons nieuw project.” Ook haar vriend Simon Van Roose zegt er klaar voor te zijn. Simon is kok van opleiding en werkte in restaurant De Mangerie in Brugge, maar deed ook projecten in verschillende sterrenrestaurants. “Met school trok ik ooit naar het World Economic Forum in Davos. Ik mocht daar een dessert maken en toen dat bijna klaar was, zei de chef me dat het voor niemand minder dan George Clooney was. Was me dat even schrikken.” Meer info over Kaffee André via Facebook.

Kaffee André heeft een gloednieuwe, moderne keuken.

Kaffee André heeft een retro-interieur.

