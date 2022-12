Nieuwe fietsstraten in het centrum van Ieper: “Veiliger en comfortabel voor de tweewieler”

Vanaf 1 maart worden de straten in het centrum fietsstraten. Ook de Oude Vaartstraat, onderdeel van de fietsring wordt op termijn als fietsstraat ingericht. In een fietsstraat mag de auto komen, maar er gelden wel andere regels dan in een gewone straat met gemengd verkeer. Een fietsstraat herken je aan het verkeersbord dat het aangeeft. In een fietsstraat is de maximumsnelheid voor alle verkeer 30 km per uur. Auto’s en moto’s mogen fietsers nooit inhalen in een fietsstraat. De huidige fietsstraten worden ingevoerd in eenrichtingsverkeer, waar je als fietser de volledige rijbaan mag gebruiken, ook in tegenrichting.