“Ik heb een goed gevoel bij wat ik doe op school en krijg hier wel degelijk mooie kansen.” Je hoort dergelijke boodschap niet vaak uit een mond van een 15-jarige scholier, maar Leonie Vancraylynghe uit Dranouter, die 3de jaar restaurant en keuken volgt aan het Immaculata in Ieper meent wat ze zegt. Voor de directie van scholengroep Sint-Maartenscholen (SMSI) is het een bevestiging van wat ze al langer weten: het is niet allemaal kommer en kwel in het onderwijs.

Kernwoorden

“Het onderwijs komt vaak op een negatieve manier in het nieuws”, zegt Matthias Archie, overkoepelend directeur van de scholengroep Sint-Maartensscholen. Daartoe behoren het Lyceum, het College, de Heilige Familie, het VTI en Immaculata. “We horen vaak spreken over dalende kwaliteit in ons onderwijs, over het lerarentekort, over corona en hier in Ieper is er tumult rond het dossier van de nieuwe schoolcampus. Met onze nieuwe campagne hopen we daar een beetje verandering in te brengen. We willen aantonen dat wij wel degelijk over een eigentijdse en kwaliteitsvolle werking beschikken.”

Volledig scherm De affiches tonen een leerling met de kernwaarden van de scholengroep. Elke school heeft zijn eigen kleur. © SMSI

Op nieuwe campagneaffiches staan de kernwaarden van de scholen te lezen. “Die kernwaarden kwamen naar boven tijdens een visiedag met leerkrachten, leerlingen, directieleden, ouders, oud-leerlingen en het CLB”, aldus de directeur. “We legden vragen voor zoals ‘wat zijn onze sterktes?’, ‘wat typeert onze scholen?’. De conclusies goten we in een visietekst en daaruit haalden we een aantal kernwoorden: denken, avontuur, leren, vrienden, droomjob, kansen, durven, plezier, succes, toekomst, talent, geluk en doen. Een beetje opvallend is dat voor elke school de kernwoorden min of meer dezelfde zijn”, aldus de directeur.

Meer leerlingen

Reclamebureau Simplify uit Zonnebeke gebruikte de info om de nieuwe campagne uit te werken. Elke school krijgt een eigen banner in een verschillend kleur. “Op de banners staan de kernwoorden, met ‘durven’ bovenaan. Daarmee willen we tonen dat onze scholen veilige omgevingen zijn waar leerlingen dingen kunnen uitproberen.”

De scholengroep maakt hun initiatief bekend via de eigen sociale media, maar ook via lokale bakkers en een krantje. De directeur benadrukt dat het niet de bedoeling is om leerlingen van andere scholen af te snoepen. “Dat is ook niet nodig, want we tellen momenteel in totaal meer dan 3.500 scholieren. Dat is voor het eerst sinds jaren. We schommelden een tijdje rond de 3.300 scholieren, maar onder meer dankzij het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), goed voor 70 inschrijvingen, gingen de cijfers de hoogte in.” In het kader van de campagne paste de schoolgroep ook haar website aan, die meteen een stuk overzichtelijker wordt.

Volledig scherm “We leggen de klemtoon op onze leerlingen: Waar dromen ze van? Wat willen ze bereiken en hoe zien ze hun toekomst?” © Henk Deleu

