Nieuw mobiliteitsplan botst op protest: “Te weinig maatregelen die het fietsen aangenamer, veiliger en vlotter maken”

Al bij de start van de nieuwe legislatuur in 2018 vroeg de Fietsersbond aandacht voor de zwakke weggebruiker, voetganger en de fietser. In 2021 onderbouwde de bond haar visie op een ambitieus mobiliteitsplan voor Ieper met duidelijke en concrete adviezen. Van november 2021 heeft ook vernieuwde Milieuraad Ieper, als erkende Ieperse adviesraad, ernstig ingezet op het plan. Op 19 april 2022 werden de adviezen van de Fietsersbond en van de Milieuraad uitvoerig voorgesteld en besproken tijdens een open vergadering met ruim 70 deelnemers, waaronder vertegenwoordigers van vijf andere Ieperse adviesraden: GECORO, Cultuurraad, Jeugdraad, Toegankelijkheidsraad, Seniorenraad. De conclusie was eenduidig: het voorliggende Mobiliteitsplan krijgt een ruim onvoldoende.

Autoparking

“Voor fietsers zijn er heel weinig concrete maatregelen”, zegt Johan Vanhaverbeke van de Fietsersbond. “Er is enkel sprake van fietsassen, niet van fietsstraten, waar de auto achter de fiets moet blijven.” De fietsersbond wil ook minder zwaar verkeer in de dorpskernen, beter onderhouden fietspaden en zones 30. “We vrezen dat we binnen 10 jaar, na het realiseren van dit plan, onze ijscoupe op de Grote Markt gaan opeten aan de rand van een autoparking, terwijl lawaai en uitlaatgassen het genot van een frisse pint teniet doen. We vrezen dat binnen 10 jaar een niet-100 procent assertieve fietser, voetganger of rolstoelgebruiker nog altijd aan de kant zal worden gedrukt door de vele wagens. Kortom, we zien te weinig maatregelen die het fietsen aangenamer, veiliger en vlotter maken. Voor de auto is het plan echter wel concreet: geen enkele parkeerplaats mag verdwijnen, de auto moet overal en voor iedereen net voor de plaats van bestemming worden geparkeerd. Fietsstraten kunnen eventueel in het plan, de vraag is wanneer? Het moge duidelijk zijn dat de ambitie voor ons hoger moet: een autoluwe binnenstad met minder zwaar verkeer in de dorpskernen, fietsstraten noord-zuid en oost-west en meer aandacht voor voetgangers en kleine wieltjes.”

Electrische bussen

“Wij pleiten niet voor een autovrije binnenstad, maar voor een autoluwe stad”, zegt Lieven Stubbe van de Milieuraad Ieper. “We smeken daarbij bijna om fietsstraten vorm te geven, zodat het voor zowel fietser en voetganger aangenamer is. Qua roet- en CO2-uitstoot zitten we met hoge waarden in de binnenstad. Een verbetering zouden bijvoorbeeld het inzetten van elektrische bussen zijn, die veel minder vervuilend zijn dan de huidige bussen op dieselmotoren.”

Volgens burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) wordt wel degelijk rekening gehouden met de fietsers in het nieuwe plan. “Zo willen we verder inzetten op comfortabele fietspaden, waarbij fietsers zich wat vrijer kunnen bewegen”, zegt de burgemeester Emmily Talpe. “Er zijn ook een aantal veranderingen bij de heraanleg van de Leet in het centrum van de stad. Daarbij zal de Kloosterpoort niet meer toegankelijk zijn voor wagens en de Elverdingestraat wordt eenrichtingsverkeer. We werken dus geleidelijk aan toe naar een fietsvriendelijk stad waarmee we al vanaf dag een van ons bestuur mee aan de slag zijn. Het plan is een kader waar nog aan kan worden gewerkt.”

Volledig scherm Protest tegen het mobiliteitsplan. © Henk Deleu

Volledig scherm Protest tegen het mobiliteitsplan. © Henk Deleu

Volledig scherm Protest tegen mobiliteitsplan. © Henk Deleu

Volledig scherm Protest tegen het mobiliteitsplan. © Henk Deleu

Volledig scherm Protest tegen mobiliteitsplan. © Henk Deleu