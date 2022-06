Nieuw Kidzfestival met K3 voor het goede doel: “We steunen organisaties die kinderen in moeilijke situaties helpen”

Kiwanis is een vereniging met als doel te zorgen voor kinderen van de wereld. “De organisatie verzamelt fondsen en neemt deel aan projecten ten dienste van kinderen”, vertelt Bavo Goos, woordvoerder van de Ieperse afdeling van de serviceclub. Kiwanis Ieper Vlakke land telt ongeveer 40 leden, allen afkomstig uit de Westhoek. Op 4 september organiseert de vereniging iets speciaals in Ieper.

Win-winsituatie

“Op een bepaald moment kregen we goesting om ook nog eens iets groters te doen. Het idee kwam ter sprake om zelf een volledig festival op poten te zetten”, aldus Bavo. Kiwanis Ieper klopte aan bij Highlight Festival met de vraag een deel van hun infrastructuur te mogen gebruiken. “Dat festival vindt plaats op een zaterdag en ik vind het zonde om de volledige opbouw slechts een dag te gebruiken”, aldus Bavo Goos. De mensen van Highlight stonden wel open voor het idee. “Normaal beginnen wij de avond van het festival al met het afbreken van de opstelling, maar we kunnen perfect een van onze tenten, in dit geval de Clarebout-tent, een dag langer laten staan. Het is een win-winsituatie voor beide partijen”, aldus Lennert Vintevogel van Highlight Festival.

Volledig scherm Kiwanis Ieper is uiterst tevreden dat ze K3 op de affiche van Kidzfestival kon plaatsen. © Pieter-Jan Vanstockstraeten.

Kidzfestival 2022 heeft met K3, Camille Dhont en DJ F.R.A.N.K. enkele grote namen op hun affiche staan. “Wij zijn uitermate tevreden dat we K3 konden strikken, want het is hun enige optreden in de Westhoek die periode”, aldus Kurt Ameel van Kiwanis. “Ook met Camille Dhont, die toch een opkomende ster is, en DJ F.R.A.N.K zijn we uiteraard heel blij. We mikken dan ook op zo’n 2.000 bezoekers. Momenteel zijn we nog aan het nadenken over randanimatie, maar dat zal er zeker zijn.”

Moeilijke omstandigheden

Alle inkomsten van het festival vloeien terug naar organisaties en projecten die het lot van kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden centraal stellen. “Wij ondersteunen verschillende initiatieven in de Westhoek die zich daarvoor inzetten.” Het gaat onder meer over Ons Tehuis in Ieper, De Walhoeve in Vleteren, De Loods in Heuvelland, Love in Action in Wervik en de Witte Raven, een project in verschillende scholen. “Het is de bedoeling om de kinderen die bij deze organisaties hulp krijgen uit te nodigen naar het Kidzfestival”, aldus Bavo Goos. “Dat lijkt ons logisch, want als je iets doet voor die gasten, mogen ze er ook van meegenieten.”

De organisatoren konden verschillende sponsors strikken, zoals Clarebout Potatoes uit Nieuwkerke en CCV uit Ieper. “Het is opvallend hoeveel bedrijven bereid zijn een steentje bij te dragen als het over projecten met kinderen gaat. Het is fijn dat tal van lokale en regionale KMO’s intekenen op een van onze sponsorpakketten.”

Naar school

Kidzfestival vindt op zondag 4 september vanaf 12 uur plaats op het terrein van Highlight Festival in Ieper. Een ticket kost 25 euro, bestellen kan via www.kidzfestival-ieper.be. “We sluiten alles tijdelijk af, zodat alle kinderen fris en monter terug naar school kunnen op maandag”, aldus nog Bavo Goos.