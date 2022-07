Nieuw buurthuis organiseert oldtimermeeting: “En dat in samenwerking met ‘De Zwartrokers van Toen’”

“Sinds kort zet Wieltjesgracht in op een meer buurtgerichte zorg met het buurthuis d’Oude Kapelle”, zegt buurtzorgcoördinator Maddy Decroix. Dat bevindt zich in de voormalige Onze-Lieve-Vrouw Gasthuiskapel op de hoek van Hoge Wieltjesgracht en de Lange Torhoutstraat. “Met deze buurtwerking en het buurthuis is het de bedoeling om gezellige buurt te creëren die voor iedereen toegankelijk is, alsook de stap naar zorg- en welzijn verkleint door het inzetten van een buurtzorgcoördinator en buurtzorgcoach.”

Fit tot in de Pit

Braadworst

De meeting start om 14.30 uur, de tractors zullen zich een klein uurtje vooraf klaarzetten voor publiek. Nagenieten is mogelijk in het buurthuis d’Oude Kapelle met een frisse pint met heerlijke braadworst of een koffie met een lekkere ijscoupe. Heb je zelf een olditmertractor en wens je deel te nemen aan deze meeting? Geen probleem, wel graag vooraf melden aan Katrien of Maddy via 057/22.69.54 of maddy.decroix@wieltjesgracht.be. Gratis deelname, versnapering en verrassing voorzien voor elke deelnemer met tractor. Op zondag 14 augustus houdt de oldtimerclub hun eigen oldtimerrit in Merkem.