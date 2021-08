“Niet te beschrijven, iedereen knuffelt en kust elkaar”: 6.500 feestvierders gaan helemaal los op dancefestival Highlight

Ieper Uitbaters Menin Gate wachten nog steeds op terugkomst Britten: “Onzeker­heid achter­volgt ons nu al 16 maanden”

26 augustus Op een paar enkelingen na blijft het bezoek van de Britten aan Ieper uit. De reden daarvoor is wellicht omdat ze bij aankomst in ons land een PCR-test moeten afleggen en in quarantaine moeten blijven tot het resultaat is gekend. Voor Stefaan Vanderstraete van de Menin Gate Group Accommodations, goed voor jaarlijks 40.000 Britse overnachtingen, is het stilaan welletjes geweest. “Het is een nachtmerrie die maar blijft duren.”