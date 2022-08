Niet elke Ieperling is fan van de rally: veel handelaars houden deuren gesloten dit weekend

Zoals verwacht brengt het wereldkampioenschap rally , dat nu voor een tweede keer naar Ieper komt, veel volk op de been. Donderdag was het bij aanvang op de koppen lopen op de Grote Markt in Ieper. Veel horecazaken verwachten een topweekend, maar andere handelaars sluiten net hun zaak wegens zo goed als onbereikbaar. “Misschien goed voor Ieper, maar één keer per jaar is genoeg.”

In de Menenstraat blijven in het rallyweekend heel wat winkeliers gesloten. “We wilden wel openen, maar woensdag en donderdag kwam er bijna geen volk over de vloer”, zegt de uitbaatster van een kledijzaak. “Daarom beslisten we toch maar te sluiten. Het is niet leuk, maar het is beter nu dan in september, wanneer het seizoen begint. Nu zijn nog veel klanten op vakantie.”

Volledig scherm in de Menenstraat blijven heel wat winkels dicht dit weekend. © Christophe Maertens

Nederland

Stephen Quintens en Hilde Vandenbulcke van koffiezaak Slowwings in de Boomgaardstraat kozen het zekere voor het onzekere en trokken op uitstap naar Nederland. “Onze klanten raken toch niet tot aan onze zaak en voor ons is het economisch niet interessant om tijdens het rallyweekend te openen”, meent Stephen. “Bovendien ben ik sowieso geen rallyfan. Vooral niet in deze tijden van hoge brandstofprijzen en klimaatproblemen. Voor mij mag Ieper wel het decor zijn van de rally, maar niet in het historisch centrum. Het argument dat het maar voor een weekend is, vind ik flauw. Ik ben jaren medewerker geweest van het muziekfestival Ieperfest. Ik weet nog goed dat we op een bepaald moment naar een plek buiten het centrum werden verbannen omdat we overlast veroorzaakten. Achteraf vond ik dat terecht, maar ook de rally veroorzaakt nu overlast.”

Volledig scherm Chris Bevernage van Les Halles ziet de rally wel zitten: "Onbetaalbare reclame voor de stad Ieper." © Henk Deleu

Uitbater Chris Bevernage (59) van café Les Halles op de Grote Markt ziet het anders. “Omdat ik toch heel wat volk verwacht dit weekend, installeerde ik een dubbelterras boven mijn buitenterras”, zegt de cafébaas. “Je hebt er een mooi uitzicht op de Grote Markt, waar de wagens voor onze deur passeren. Op het platform is plaats voor 150 mensen.” De waard begrijpt dat sommige mensen geen fan zijn van de rally. “Voor sommige winkeliers is het inderdaad niet fijn. Ook voor bewoners die bijna de stad niet meer in kunnen omdat alles is afgesloten, is het minder leuk. De rally is echter maar een weekend en het is voor Ieper mooie reclame. Noem me eens een ander evenement waarbij onze stad in beeld komt bij verschillende internationale tv-zenders?” Zelf zal Bevernage de rally ook volgen. “Niet fanatiek, maar ik hou het toch in de gaten. In het verleden was dat wel anders, maar toen kon er wel eens gekend volk meerijden. Met het WRC is alles veel professioneler, maar minder lokaal.”

Kemmelberg

Op zaterdag rijden de rallypiloten vier klassementsproeven, met de klassiekers Reninge, Dikkebus, Wijtschate en Hollebeke. De wagens starten rond 9 uur om rond 18.30 uur terug te keren naar het centrum van Ieper. De Ardeca Ypres Rally sluit zondag af met een klassementsproef over de Kemmelberg. Na de finale is het finishpodium op de Grote Markt.

Volledig scherm Voor de 2de keer is Ieper de gaststad van het wereldkampioenschap rally. © Henk Deleu

