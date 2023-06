Niels, uitbater danscafé Riba, neemt voor derde keer deel aan de Ieperse rally als copiloot: “Mooi om als Ieperling dit te mogen meemaken”

Werken aan betere waterkwali­teit in de Westhoek: “Veilig stellen van drinkwater­pro­duc­tie in Zillebeke­vij­ver en Dikkebus­vij­ver”

De drinkwaterproductie in de Zillebekevijver en Dikkebusvijver in Ieper moest in het verleden jaarlijks worden stilgelegd omdat er te veel pesticiden en slib in het water kwamen. Maatregelen die in het kader van het Water+Land+Schap-project werden genomen, zorgen ervoor dat minder het geval is.