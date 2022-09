Nederlandse pedojager lokt Belgische vijftiger in val in bos en gooit video van ontmoeting op sociale media, politie op de hoogte

Ieper/Langemark-PoelkapelleEen man van middelbare leeftijd uit Langemark-Poelkapelle is door een Nederlandse pedojager in de val gelokt in een bos in Nederland. De man had na een rit van 3 uur vanuit de Westhoek verwacht een 13-jarig meisje te ontmoeten, maar ziet zichzelf nu publiekelijk aan de schandpaal genageld. De Nederlander filmde immers hun ontmoeting en gooide die video op sociale media. Er is te zien hoe de West-Vlaming na tien keer opdrukken zegt: “Ik heb mijn lesje geleerd en zal het nooit meer doen. Ik ga van Facebook af.” De politie van de zone Arro Ieper is op de hoogte en onderzoekt welke stappen kunnen worden ondernomen.

Aan de ontmoeting in het bos in Nederland gingen blijkbaar chatgesprekken via Facebook vooraf. Maar in tegenstelling tot wat de man uit Langemark-Poelkapelle dacht, had hij niet gechat met een 13-jarig meisje, maar wél met een pedojager. Die wachtte hem doodleuk op de plaats van afspraak in het bos in Nederland op en vroeg hem naar de ‘Slagroom Vaselinelaan’. Een verwijzing naar de afspraak die de man en ‘het meisje’ blijkbaar hadden gemaakt om vaseline en slagroom bij te hebben. “Neen, is me niet bekend hier”, lijkt de man uit de Westhoek zich aanvankelijk van geen kwaad bewust. “Wat doe je hier?”, vraagt de pedojager. “Wandelen”, luidt het antwoord.

De man uit Langemark-Poelkapelle voelt toch nattigheid. “Het is een misverstand”, stamelde hij. “Wat is dat hier allemaal? Ja sorry, dit was niet de bedoeling.” “Wat is de bedoeling?”, gaat de pedojager verder. “Gewoon, puur vriendschappelijk”, luidt de reactie. Op vraag van de pedojager diepte hij bedremmeld de vaseline, de slagroom, een dekentje en doekjes uit een Lidl-tas op.

Eenzaam

“Is het je droom om een 13-jarige te ontmaagden?”, gaat de pedojager onverminderd verder met vragen stellen. “Misschien wel”, klinkt het aarzelend. “Ik ben eenzaam, heb niet veel vrienden. Ik vond het een leuk gesprek. Contact met vrouwen van mijn eigen leeftijd lukt niet meer dus zoek ik jongere meisjes op… Misschien had ik zo jong niet mogen gaan… Ik krijg anders van niemand aandacht. Op datingsites reageert niemand op mijn profiel. Maar zoiets heb ik nooit eerder gedaan. Ik heb geen kwade bedoelingen, ben geen viespeuk.” “Als het met wederzijdse toestemming is…”, probeert hij zich toch nog wat goed te praten.

“Wat wou je met die slagroom gaan doen?”, hamert de pedojager verder. “Ik niets, maar ‘zij’ wou daar iets mee doen. Maar ja, blijkbaar is er geen ‘zij’ en ben ik in de val gelokt”, antwoordt de man uit Langemark-Poelkapelle weifelend.

Opdrukken

De video van bijna 6 minuten eindigt met 10 keer opdrukken, als straf. “Ik heb mijn lesje nu wel geleerd en heb mijn straf nu wel gekregen. Echt sorry”, aldus de Belg die zelf zegt uit Ieper afkomstig te zijn. “Je gezicht zal overal in België te zien zijn”, waarschuwt de pedojager. “Je zal alles op Facebook verwijderen en ik wil je hier nooit meer zien.” ‘Weer een viespeuk minder, weer 1 slachtoffer minder’, geeft de pedojager nog als boodschap mee, zichtbaar tevreden. Het filmpje is ondertussen al honderden keren op sociale media, ook in België en regio Ieper, gedeeld. Ook de politie van de zone Arro Ieper en de burgemeester van Langemark-Poelkapelle worden getagd en gevraagd iets te ondernemen tegen de man.

Het filmpje is al tot twee keer toe gedeeld op de Facebookgroep ‘Je zie van Iper oa je’ maar al even vaak weer verwijderd. “Op vraag van de politie en omdat onze Facebookgroep daarvoor niet dient”, aldus één van de beheerders Diederik Vandenbilcke. “De regels op het vlak van de privacy zijn ook niet gevolgd.”

De Nederlandse pedojager is al enkele jaren actief en doet zich voor als minderjarige om pedofielen in de val te lokken, te filmen en daarna via zijn sociale media te ‘exposen’, publiekelijk aan de digitale schandpaal te nagelen.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.