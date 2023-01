Nauwere samenwerking AZ West Veurne en Jan Yperman Ziekenhuis Ieper: “Duurzame verankering van zorg in de Westhoek”

“De nieuwe samenwerking zal de vorm aannemen van een groepering of een associatie van beide ziekenhuizen”, klinkt het. “We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking onder meer voor een meerwaarde zorgt naar toegankelijkheid van zorg voor alle inwoners van de Westhoek. Samen kunnen we niet alleen het zorgaanbod in de Westhoek verder bestendigen en uitbouwen, maar ook de aantrekkelijkheid van onze beide ziekenhuizen vergroten voor de patiënten, voor nieuwe artsen en medewerkers en voor innovatie-opportuniteiten.”

Netwerk

“Wanneer we een langetermijnproject voor de zorg in de Westhoek, met duurzame lokale verankering ín die regio, willen realiseren dan zal dit vanuit 1 regionaal ziekenhuisnetwerk moeten zijn. Beide ziekenhuizen treden toe tot eenzelfde netwerk om samen de belangen van de Westhoek te verdedigen. We kiezen voor het netwerk dat het best aansluit bij het zorgstrategisch plan voor de Westhoek. Zo kan maximaal ingezet worden op de realisatie van een geïntegreerde werking met de eerstelijnsactoren, de verankering van de tweedelijnszorg in de Westhoek en het behoud van werkgelegenheid in de ruime regio.”