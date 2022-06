Nachtelijke brand bij afvalverwerker Garwig gaat gepaard met flinke rookontwikkeling

Poperinge Vergeten begraaf­plaats uit WO I in ere hersteld: “Hier rusten overlede­nen uit Belgische vluchtelin­gen­cen­trum van Neuville”

In Neuville-sous-Montreuil, een plaatsje in het Franse departement Pas-de-Calais, is een vergeten begraafplaats met vooral mensen uit de Westhoek in ere hersteld. Er werd een herdenkingstuin ingericht en Westhoekoverleg zorgde voor een paneel met de namen van de overleden.

16 juni