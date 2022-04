Na uitstel door corona komt Levensloop dan toch naar Ieper: “Deelnemers die vechten tegen de ziekte krijgen een VIP-behandeling”

“Levensloop draait rond solidariteit en fondsenwerving in de strijd tegen kanker”, zegt Ieperling Christophe Onraet. De voormalige militaire provinciecommandant neemt de communicatie van organisatie op zich. “Het is de bedoeling dat teams elkaar 12 uur aan een stuk aflossen. Je kan lopen, maar wandelen mag ook. Bewegen is het hoofddoel. De deelnemers laten zich sponsoren, maar Levensloop is geen competitie. De 12 uur symboliseren het gevecht van de patiënten en hun naasten tegen de ziekte. Tijdens Levensloop kunnen de deelnemende teams verkoopacties doen. Dat kan gaan van de verkoop van snoep, hapjes of gadgets.” Een team kan een vriendengroep zijn, maar ook een vereniging of een sportclub. Een ploeg kan bestaan uit 5 mensen of uit 25, er is geen beperking.

Hersentumor

“Op het evenement herdenken we samen de kankerpatiënten die er niet meer zijn”, zegt Katleen De Poot van het vrijwilligerscomité. “Maar we dragen die dag ook de mensen die nog vechten tegen de ziekte een warm hart toe, net als familieleden van personen die ziek zijn. Vechters leggen we extra in de watten. Zij zijn de echte VIP’s van het weekend. Er staan verschillende leuke activiteiten voor hen en hun zorgdragers op het programma.” De Ieperse loopclub Lokomotief Runners verleent haar medewerking aan de organisatie. “Toen we de vraag kregen hebben we niet getwijfeld”, zegt voorzitter Roland Outtier. “Wij hebben ervaring met organiseren van loopwedstrijden en bieden onze diensten graag aan. Ook voor ons is de ziekte dichtbij, want een van onze leden verloor onlangs zijn zoon aan een hersentumor. We hebben hier in Hamiltonpark een parcours van precies 1 km kunnen uitstippen. Wie dus in september 42 rondjes loopt heeft er marathon opzitten.”

Vrijwilligers gezocht

Op donderdag 28 april vindt in het Aula van het stadshuis in Ter Waarde een kick-off van Levensloop Ieper plaats met Leander Verdievel. Leander, gekend van de tv-reeks en het gelijknamig boek ‘Gevoel voor tumor’, vertelt openhartig over zijn strijd tegen de ziekte. De voorstelling is gratis, maar inschrijven is verplicht. De organistoren zijn op zoek naar vrijwilligers die mee hun schouders onder het evenement willen zetten. “Het gaat vooral om mensen die willen meehelpen op logistiek vlak”, zegt Christophe Onraet. Personen die willen helpen kunnen een mail sturen naar communicatie.ieper@levensloop.be. Extra info via www.levensloop.be.