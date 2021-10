Na bewoner (25) nu ook zus (30) aangehouden voor uit de hand gelopen burenruzie

Zillebeke Amerikaan­se eik in provincie­do­mein Gasthuis­bos­sen maakt plaats voor inheemse soorten

12 oktober De provincie West-Vlaanderen is sinds vorige maand begonnen met het kappen van bomen in het bos Godschalk in het provinciedomein Gasthuisbossen in Ieper. Men wil daarmee het inheemse karakter van het bos verhogen.