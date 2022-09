Mysterieuze tandenborstel met swastika niet afkomstig uit India: “Maar wel van een Hongaarse fabrikant”

Tony Verschoore is de beheerder van Facebookpagina ‘100 jarige oorlogsvondsten WO 1’. Op die pagina deelt hij zijn vondsten die hij doet tijdens zijn uitstappen. In mei vond de man in Zillebeke een deel van een oranjekleurige tandenborstel . Op het kleinood staat een swastika, het woord ‘swastika’ en het woord ‘Hungary’. Op de plaats van de vondst vochten tussen 2 en 3 juni 1916 de Britten en de Duitsers een slag uit. De vinder van de tandenborstel dacht dat zijn ontdekking afkomstig was uit India en meegebracht door een Britse soldaat die in dat land verbleef. Een swastika doet onmiddellijk aan de nazi’s denken, maar daarmee heeft de borstel niets te maken.

Pas na 1945 verboden

“Maar de tandenborstel komt ook niet uit India en is niet uit de Eerste Wereldoorlog”, beweert de Duitse journalist Kay Meiners die dat in een mail aan onze redactie meldt. “Op de foto staat het woord ‘Hungary’ links van de swastika. De borstel is afkomstig van een Hongaarse fabrikant.” Kay Meiners toont dat aan via een gelijkaardig stuk dat zich in het British Canterbury Museum bevindt. “Die borstel is te modern. Het handvat is gemaakt van een plastic – celluloseacetaat- dat pas sinds het einde van de jaren twintig voor commerciële doeleinden werd gebruikt. Het tandenborstelfragment dateert hoogstwaarschijnlijk uit de jaren dertig of veertig. Bovendien was de swastika wijdverbreid in de consumptiegoederenindustrie, zelfs in de VS, en werd het symbool pas na 1945 verboden.” Als wat de Duitse journalist zegt klopt, dan zijn we al een stap dichter bij de oplossing van het mysterie. De vraag hoe de zeldzame borstel in Zillebeke is beland, blijft echter open.