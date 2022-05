Myguelle Nevejan wint nationale finale Junior Journalistwedstrijd: “Een historisch moment”

Kemmel Ervaren jager (63) sterft naast dode ree op Kemmelberg

Het levenloze lichaam dat zondagnamiddag op de flanken van de Kemmelberg in Kemmel (Heuvelland) is gevonden is geïdentificeerd als dat van ervaren jager en voormalig advocaat Patrick Geelhand de Merxem (63). Het lichaam lag naast een dode ree en een jachtwapen en had een schotwond. In welke omstandigheden hij om het leven kwam, wordt onderzocht.

