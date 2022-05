Muzikaal protest tegen oorlog in Oekraïne: Rik Decramer brengt vredeslied ‘Where have all the flowers gone?’

Pete Seeger

Ieper ging op zoek naar mensen die op een donderdag een stukje muziek willen spelen of een lied willen zingen. De spits werd afgebeten door Rik Decramer uit Ieper, die het solidariteitskoor Vamos Pra Lutar dirigeert en betrokken is bij het banjo-orkest van Menen.. “Ik had nog niet van het initiatief gehoord tot vredesambtenaar Filip Deheegher me vroeg of ik het zag zitten iets te doen”, aldus Rik. “Volledig nieuw is het niet. In de periode van de oorlogen in Joegoslavië werd dagelijks voor aanvang van de Last Post een stukje muziek gebracht. Omdat het nu slechts een keer in de week is, is het makkelijker in te vullen.” Rik bracht vier liederen. Naast het volkslied van Oekraïne, was dat onder andere het anti-oorlogslied van Pete Seeger ‘Where have all the flowers gone?’ en ‘De zeven zwanen’ van Miel Cools.