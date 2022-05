Muzikaal protest tegen de oorlog in Oekraïne: Vredesstad haalt inspiratie bij cellist van Sarajevo

Houthulst Oudste Lourdes­grot van het land viert feest: “Over de mirakels spreken we hier niet”

De oudste Lourdesgrot van het land vind je in het Rotsebos in Houthulst. Al 150 jaar staat daar een grot met daarin een Mariabeeld dat nog eens 10 jaar ouder is. Mei is Mariamaand en dus wordt de verjaardag, met twee jaar uitstel, zaterdag gevierd. Lena Saint Germain (70) woont rechtover de grot: “Er zijn daar zeker mirakels gebeurd, maar er wordt niet over gesproken.” Lena doet er alles aan om vandalen te ontmoedigen. Een portret.

3 mei