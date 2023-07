Muziekevent Streekgenot afgetrapt in Elverdinge

Heks Babbe vliegt over Beselare dat zich klaarmaakt voor de Heksen­stoet van volgende week zondag

Beselare zet de laatste rechte lijn richting de folkloristische Heksenstoet volgende week zondag in. Het dorp is al enkele weken feestelijk bevlagd en in heel veel straten staan of hangen er heksen. Echt de moeite om dit weekend eens rond te toeren in de Toveressenparochie. Donderdagavond vloog de vliegende heks Babbe rond en zag dat het goed was. Dat belooft.