MUG-heli landt op Markt in Ieper voor medisch noodgeval

Passendale Obus gevonden bij graafwer­ken op Tyne Cot Cemetery in Passendale

Bij het delven van een nieuwe graf op de militaire begraafplaats Tyne Cot in Passendale is woensdagmiddag een obus gevonden. Ontmijningsdienst Dovo haalde het Duitse projectiel op en nam het mee om op hun basis in Langemark-Poelkapelle te vernietigen.

6 juli