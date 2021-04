Motorrijder en passagier zwaargewond na ongeval in Voormezele

De motorrijder, een 32-jarige man uit Komen, reed in de Rijselseweg in de richting van Sint-Elooi toen het ter hoogte van de Vaartstraat plots helemaal fout ging. De bestuurder van een Kia reed in de Rijselseweg in de richting van Ieper en wilde de Vaartstraat links indraaien. De motorrijder merkte dat niet op en botste tegen de rechter achterkant van de auto. Daarna vloog de motor van het merk BMW de lucht in, ging over de kop belandde opnieuw op de weg.