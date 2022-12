Moegestreden landbouwers plaatsen kruisen aan gemeentehuizen: “We vragen steden en gemeenten de kaart te trekken van een toekomstgericht landbouwbeleid”

“Wij van Boerenhart Vlaanderen plaatsen op de dag van patroonheilige van de landbouw St. Elooi boerenkerkhoven bij verschillende steden en gemeenten”, klinkt het bij de actievoerders. “Met deze zachte actie willen we de beleidsmakers erop wijzen dat land- en tuinbouwers de ene klap na de andere te verwerken krijgen: De PAS-regeling (Programmatische Aanpak Stikstof) met bedrijven die moeten inkrimpen of stoppen, het MAP7 (mestactieplan) dat heel wat beperkingen oplegt aan akkerbouwers en het einde betekent van een florerende groententeelt en aardappelindustrie in Vlaanderen, de pachtwethervorming, de drainagevergunningsplicht, de hoge prijzen voor de onbereikbare landbouwgrond en de aanhoudende lage prijzen voor varkens, groenten en vleesvee. Wat een boerenfeestdag zou moeten zijn, is eigenlijk een dag in mineur. Met onze actie vragen we aan de betrokken steden en gemeenten om samen met ons volledig de kaart van een toekomstgericht beter landbouwbeleid te kiezen en in die zin ook hun rug te keren naar het huidig landbouwbeleid! Vandaar hebben we enkele vragen richting de burgemeesters. Wat gaan we doen om de grond inname door natuur en industrie tegen te gaan? Hoe gaan we als gemeente of stad de boeren toekomst geven? Welke concrete plannen heeft u tegen het beleid van Demir? Hopelijk beseffen steden en gemeenten de impact van het beleid.” De actievoeders plaatsen boerenkerkhoven aan onder meer het gemeentehuis van Langemark, Ieper, Poperinge en Heuvelland.