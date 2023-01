Moeder met baby belandt met wagen in gracht langs landelijke weg

Poelkapelle Bakker Tiebo bakt 1.000 broden voor de Voedselbe­de­ling: “Je verwacht toch niet dat er in ons dorp zoveel mensen in de problemen zitten”

Tiebo Devoogdt (23) opende vorig jaar in maart zijn bakkerij in het centrum van Poelkapelle en liet meteen zijn goed hart spreken. De twintiger bakte tot nu al meer dan 1.000 broden voor de voedselbedeling in de gemeente. “Toen ik hoorde hoeveel mensen er in ons dorp moeten aankloppen om voedsel, schoot ik in actie”, aldus de jonge bakker.

