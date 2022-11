Moeder (53) en zoon (27) voor rechter na doodschieten haas: “Wilden onze bonenteelt beschermen”

Zonnebeke Brand richt zware schade aan in woning, buurvrouw alarmeert nietsver­moe­den­de bewoonster

In de Beselarestraat in Zonnebeke, dicht bij de rotonde van ’t Broodseinde, is maandag in de vooravond brand uitgebroken in een alleenstaande woning. Vlak na aankomst van de blussers sloeg het vuur door een raam op de bovenverdieping naar buiten. Bewoonster Martine Doolaeghe (58), die alleen thuis was, werd door een buurvrouw verwittigd dat er brand was.

14 november