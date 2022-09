Mobiel Dienstencentrum Ter Plekke bestaat 1 jaar: “Na Zillebeke en Boezinge binnenkort ook in centrum”

IeperIn de Grachtstraat in het centrum van Ieper komt er binnenkort een derde mobiel dienstencentrum, nadat er al één te vinden is in Zillebeke en Boezinge. Mensen kunnen er terecht voor vragen, ontmoetingen en activiteiten. “Als stadsbestuur vinden we het belangrijk om mensen een ontmoetingsplek in de buurt te bieden waar tijd wordt gemaakt voor hen.”

Eén dag in de week kan je op verschillende plekken in Ieper terecht in een mobiel dienstencentrum van het Zorgnetwerk. Op vandaag is dit zo in Zillebeke en heel recentelijk in Boezinge. “In kleine dorpskernen op het platteland is het soms moeilijk om aansluiting te vinden bij hulp- en dienstverlening. Vaak is er maar een beperkt aanbod in de directe omgeving of is de afstand naar het dichtstbijzijnde stadscentrum te groot”, zegt schepen van Welzijn Eva Ryde (N-VA). “Zorgnetwerk Ieper experimenteerde daarom met een buurtwerking in deelgemeenten, Ter Plekke, dichtbij de mensen.”

Leeuwentorenspel

In Ieper waren er twee vaste lokale dienstencentra: De Kersecorf en ’t Hofland, elk met een eigen buurtwerking in Ieper-centrum. De dienstencentrumwerking van ’t Hofland werd omgebouwd tot een volledige mobiele werking. Sinds september 2021 is er een wekelijks ontmoetingsmoment in de cafetaria van het ontmoetingscentrum in Zillebeke. Inwoners worden aangemoedigd om zelf ideeën aan te brengen voor activiteiten.

“Als stadsbestuur vinden we het belangrijk om mensen nabij te zijn, een ontmoetingsplek in de buurt te bieden waar tijd wordt gemaakt voor vragen. Ons zorgnetwerk is in volle vaart om na 1 jaar ontmoetingspunt in Zillebeke ook in Boezinge een actief luisterend oor te bieden.” Op vrijdag 2 september schoot het tweede mobiele dienstencentrum in Boezinge uit de startblokken. Elke vrijdag kunnen inwoners in OC Ten Vrielande terecht, van 8.30 uur tot 16.30 uur, voor ontmoeting en allerhande vragen rond papieren, thuishulp en omgaan met digitale media. Wekelijks is er een gezondheidswandeling. Verder kan de inwoner er terecht om te genieten van vers gebakken wafels, kennis te maken met het Boezingse Leeuwentorenspel en te helpen met een sfeervolle decoratie van het lokaal. Ondertussen zijn de voorbereidingen gestart voor een derde mobiel dienstencentrum. Dat komt er in de Grachtstraat in Ieper-Centrum.

Glas heffen

Om 1 jaar Ter Plekke in Zillebeke te vieren is er vrijdag 30 september een feestje. Verenigingen van Zillebeke en Hollebeke zijn welkom in OC In ’t Riet om er vanaf 17.30 uur het glas te heffen op één jaar werking. Tijdens het feest krijgen bewoners, beleidsmakers en partners de kans de werking nog beter te leren kennen.

