Militair met 3,75 promille riskeert rij-ongeschikt verklaard te worden

Belcanto Classic zet Westouter opnieuw op stelten: “Dit brengt de mensen samen”

In Westouter werd vandaag om 18.30 uur stipt de Belcanto Classic van start geblazen, een “koers om te beminnen, niet om te winnen”. Zo’n 500 renners, enkele (ex)-profs, geoefende wielertoeristen en gelegenheidscoureurs, rijden voor de fun, want een winnaar is er niet. “Ik ben heel gelukkig dat deze koers gewoon niet stuk te krijgen is”, zegt Guido Belcanto, die samen met zijn twee zonen Dimitri en Tobias aan de start kwam.

29 augustus