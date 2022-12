MIJN STAD. Myriam Boudry van kunstgalerij Reichmanns: “Mensen die voor het eerst in Ieper komen, zeggen dat het een mooie stad is, maar ik mis een beetje kunst op openbare plaatsen”

Vlamertinge Woning onbewoon­baar na brand: kat op tijd gered

Langs de Rodenbachstraat in Vlamertinge brak donderdagnamiddag plots brand uit in een woning. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al naar buiten achteraan de woning. Tijdens de brand was niemand aanwezig aanwezig behalve een kat. De brandweer kon het huisdier tijdig in veiligheid brengen.

