Mieke (65) op pensioen na mooie loopbaan in keuken van bekende Westhoekrestaurants: “Nu ga ik wijn verbouwen”

Ze heeft topchef Kobe Desramaults nog weten beginnen in In De Wulf en maakte de intrede van de microgolfoven in de keuken mee. Na een lange carrière als kokkin in bekende zaken in vooral de Westhoek, gaat Mieke Delanghe (65) op een welverdiend pensioen. De 16 laatste jaren van haar loopbaan roerde ze in de potten van Les Halles in Ieper, waar ze werd verrast op een mooi afscheidsfeestje. “De collega’s van de horeca zijn een grote familie.”

Mieke Delanghe (65) woont samen met haar man Jan Reynaert (64) in Dranouter waar ze de microwinery Reyngaard uitbaten. “Iets waar ik nu meer tijd voor zal hebben”, zegt Mieke. De vrouw gaat immers met pensioen na een lange loopbaan als kokkin in heel wat bekende horecazaken in de regio en daarbuiten. Mieke volgde een koksopleiding in het Vormingsinstituut, nu Syntra West. “Ik volgde 4 jaar opleiding en deed dan nog 2 jaar specialisatie”, zegt ze. “Mijn koksloopbaan begon ik in de Sint-Jozefschool in Ieper, waar ik 10 jaar werkte. Daarna trokken mijn man en ik naar Waregem om er een restaurant-feestzaal-traiteurszaak uit te baten. Door omstandigheden moesten we daarmee stoppen.” Omdat het koppel ondertussen al kinderen had en ook Jan kok was, besloot Mieke de keuken achter zich te laten. “Om een wat regelmatiger leven te hebben, begon ik te poetsen in een transportbedrijf in Olsene bij Zulte.”

In De Wulf

Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan, want Mieke begon al vlug naast het poetsen ook eten klaar te maken voor haar opdrachtgevers. Na 5 jaar keerden Mieke en Jan terug naar de Westhoek en gingen ze in Kemmel gaan wonen. Mieke vond al vlug werk in de keuken van het Muchenhof in Langemark. “Ik kreeg ook de kans om in restaurant In De Wulf in Dranouter aan de slag te gaan, wat uiteraard heel fijn was”, vertelt Mieke. “Ik heb daar de start van Kobe Desramaults meegemaakt en het niveau van de zaak ging toen razendsnel omhoog. Ik ben heel blij dat ik daar heb kunnen werken, maar het werd moeilijk om er mee te draaien.” Daarop ging Mieke voor het eerst voor Chris Bervernage werken in Hotel Regina op de Grote Markt. “Toen Chris daar stopte, moest hij mij laten gaan. Kort daarop liep ik hem echter terug tegen het lijf. Hij was toen begonnen met Les Halles en hij vroeg me of dat niet iets voor mij zou zijn. Ik heb niet getwijfeld en ben er onmiddellijk begonnen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Mieke werd door har collega's verrast met een pensioenfeestje. © RV

Mieke werkte 16 jaar in de keuken van het gekende café op de Grote Markt, maar gaat nu op pensioen. “Hoewel ik nog wat kom bijspringen, zal ik het uiteraard missen. De horecacollega’s zijn dan ook een grote familie. Over Chris kan ik geen kwaad woord zeggen, hij is een hele goede baas. Als je iets nodig hebt, dan doet hij vaak het onmogelijke om het te verkrijgen.” Chris Bevernage beklemtoont dat zijn kokkin haar pensioen meer dan verdiend. “Mieke deed veel meer dan maaltijden bereiden, ze was vaak de maatschappelijk assistent voor het personeel. Ik zie een goede kracht vertrekken, en we zullen haar zeker missen.”

Trots

“Ik heb de job altijd heel graag gedaan. Je bent altijd tussen de mensen en als iemand je een compliment geeft over wat je hebt klaargemaakt, kan je dag niet meer stuk.” In haar lange carrière als kok, zag Mieke heel wat veranderen. “Vooral op vlak van apparaten is er heel veel verbeterd. Ik heb het begin van de microgolfoven beleefd. Toen mocht je dat als kok niet gebruiken of je werd al een amateur bestempeld. Nu is het toestel niet meer weg te denken in de keuken. Tegenwoordig kan je gerechten veel sneller klaarmaken dan vroeger, terwijl ze even lekker zijn.”

Achtertuin

Samen met haar man Jan, eveneens een gepensioneerde kok, gaat Mieke zich nu meer bezighouden met hun wijngaard Reyngaard in Dranouter. “Dat avontuur startten we in 2012 op in onze achtertuin”, weet Jan. “We zijn de kleinste wijnbouwer van Heuvelland, maar we zijn trots op ons product, net zoals ik trots ben op mijn echtgenote en haar mooie carrière!”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.