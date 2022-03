Meubelfabriek Crack helpt Oekraïne: “We doen dat zowel hier als in het land zelf”

IeperMeubelfabrikant Crack uit Ieper laat zich niet onbetuigd in het helpen van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Zo leverden ze stapelbedden voor het Kapucijnenklooster waar vluchtelingen welkom zijn. Daarnaast stuurt het bedrijf op regelmatige basis nokvolle vrachtwagens met hulpgoederen naar de Poolse grens. “We kochten zelfs kogelvrije vesten en helmen aan voor onze chauffeurs in het door oorlog getroffen land.”

De mensen van de technische dienst in Ieper leggen momenteel de laatste hand aan de inrichting van het Kapucijnenklooster in Ieper in afwachting van de komst van Oekraïense vluchtelingen. Normaal moet maandag alles klaar zijn. Of en wanneer die mensen arriveren, hangt af van Fedasil, die instaat voor de verdeling van de Oekraïense gasten.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De bedden van Crack werden vrijdag opgebouwd. © Henk Deleu

Meubelfabriek Crack uit Ieper, dat deel uitmaakt van de groep Confortluxe-Telifra, leverde vrijdag stapelbedden voor het klooster. “De bedden werden aangekocht door de serviceclub Lions en wij konden ze aan een lage prijs van de hand doen”, zegt Jacques Verbeke, directeur bij Crack Ieper. Het meubelbedrijf doet echter heel wat meer dan enkel bedden leveren. De meubelfabrikant heeft een link met de het door oorlog getroffen land in Oost-Europa. “Met Confortluxe hebben een vestiging op zo’n 50 km van de stad Lviv, waar salons en matrassen worden gemaakt”, aldus de directeur.

Lions en Rotary

Die fabriek ligt momenteel stil en dat kan op termijn economische gevolgen hebben. “Maar momenteel moeten we vooral denken aan het humanitaire en daarom besloten we te helpen. We werken op 2 gebieden. Hier doen we inspanningen, samen met de stad Ieper, serviceclubs Lions en Rotary Ieper en allen die meewerken, om vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen. Daarnaast willen de we hulp ter plaatse sturen. Ik denk dat dat nog het meest nodig is. Veel mensen daar kunnen of willen er niet weg, wat te begrijpen is. We hebben de bedoeling om op heel regelmatige basis onze vrachtwagens met spullen naar ginds te sturen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De eerste nokvolle vrachtwagens die richting grens met Polen gingen. © RV

Ondertussen raakten al enkele nokvolle opleggers tot aan de Poolse grens. “Daar worden de spullen in kleinere vrachtwagens overgeladen en met bestelwagens en auto’s naar de plek gebracht waar de noden hoog zijn”, aldus Jacques Verbeke. Het bedrijf denkt ook aan de chauffeurs die in Oekraïne de goederen rondbrengen en kocht voor hen kogelvrije vesten en een helmen aan. “We hebben tevens 100 slaapmatjes laten maken en meegegeven richting Oekraïne”, weet directeur Jacques Verbeke. “Die mensen kunnen in sommige gevallen niet meer normaal slapen, iets wat wij ons toch niet kunnen voorstellen. Die matjes bieden een minimaal comfort. Mocht er nog vraag naar zijn, dan bestellen we er nog 500 extra.”

19.000 broodjes

De meubelfabriek is niet het enige Westhoekbedrijf dat zich inzet voor Oekraïne. “Eerstdaags sturen we nog 17 paletten met ziekenhuistexiel mee met de vrachtwagens en dat in samenwerking met wasserij Dumoulin. Het personeel van de bakkerij Trog in Ieper bakt gratis zomaar eventjes 19.000 broodjes die verpakt worden en een maand vers blijven. Ook die gaan mee met onze vrachtwagens. Het zijn slechts een paar voorbeelden. De familie Ollevier van Confortluxe is stuwende weldoener in dit verhaal.” André Ollevier, de overleden zaakvoerder van de meubelgroep Confortluxe, is ook de oprichter van Crack Meubelen in Ieper. Mensen die nog goederen willen schenken voor Oekraïne kunnen die binnenbrengen tijdens de openingsuren van Confortluxe, aan de Menensesteenweg in Wervik. Via de Facebookpagina Confortluxe Ukraïne support kan iedereen volgen hoe de spullen naar Oekraïne worden gebracht en wat er wordt aangekocht met financiële donaties.

Volledig scherm Verschillende goederen die worden opgeladen. © RV