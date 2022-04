Metalband King Hiss annuleert shows in april en mei door stemproblemen zanger Jan Coudron

Eind vorig jaar kondigde metalband King Hiss er mee te stoppen. Door corona was het heilig vuur een beetje gedoofd bij de band, die ondertussen al 10 jaar bezig is. De groep plande echter wel nog een reeks concerten. De groep moet nu echter alle shows voor april en mei annuleren door stemproblemen van zanger Jan Coudron. “Als gevolg van een noodgedwongen medische ingreep eind vorig jaar, sluiten mijn stembanden niet meer optimaal. Gewoon spreken lukt perfect, maar bij extreem stemgebruik slaat mijn stem over”, zegt Jan Coudron uit Izegem in een mededeling op sociale media. “Het positieve nieuws is dat verschillende specialisten mij verzekeren dat er geen structureel probleem is. Het spiergeheugen van mijn stembanden moet hergeprogrammeerd worden en dat kost tijd. Door een verkeerde inschatting en gebrekkig advies ben ik kostbare tijd verloren. Toen enkele weken geleden duidelijk werd dat er meer aan de hand was, heb ik snel professionele begeleiding ingeschakeld. We werken nu hard om mijn stem terug in orde te krijgen. Zingen is voor mij een passie. Ja, zelfs een noodzaak. Ik was er extreem op gebrand om het podium terug op te stormen. Het vreet aan mij dat er shows moeten worden gecanceld, maar al mijn focus en energie ligt nu op het oplossen van dit probleem. Een lege agenda in april en mei geeft mij de mentale ademruimte om volop in te zetten op herstel. Drie stappen vooruit, twee achteruit, maar ik kom terug.”