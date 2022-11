Met Queer Perspectives reageert kunstenaar Peter Platel tegen Frontnacht en IJzerwake: “Ik hoop dat mijn werk ogen opent”

IeperToen Myriam Boudry van galerie Reichmanns de Antwerpse kunstenaar Peter Platel vroeg of hij niet in Ieper wou exposeren, twijfelde die niet. Met zijn tentoonstelling Queer Perspectives wil de voormalige kapper reageren op wat er zich rond Frontnacht en de IJzerwake afspeelde in de Vredesstad. “Het is mijn oprechte hoop dat mijn werk een verschuiving creëert naar meer begrip voor iedereen (M/V/X) die het leven leidt naar eigen regels.”

In kunstgalerie Reichmanss in Ieper is nog tot 27 november tijdens de expo Queer Perspectives werk te zien van Antwerpenaar Peter Platel. Platel is 57-jarige collagekunstenaar afkomstig uit Antwerpen. “Ik ben kapper geweest en baatte 35 jaar lang kapsalons uit. Drie jaar geleden verkocht ik alles, mijn bedrijf, mijn huis. Ik heb me een tijdje volledig afgezonderd van de wereld.” Peter ging in Oostkamp wonen op een boerderij. “Er is heel wat reflectie geweest. 20 jaar geleden is mijn moeder gestorven op 57-jarige leeftijd. Omdat ik nu ook die leeftijd heb, ben ik er wel mee bezig. Ook mijn vader is aan zijn levenseinde bezig. Ik ben omgeven door heel veel einde en dat doet mij nadenken. Dat in combinatie met de problematiek waar ik al jaren mee te maken krijg, vormt de basis van deze tentoonstelling.”

Op goede weg

“Veel mensen denken dat het allemaal oké is: mensen met eenzelfde geslacht mogen trouwen en er zijn gelijke rechten. Maar het is wel degelijke nog nodig om het onder de aandacht te brengen. Ik vind dat er op vandaag veel meer nood is aan zichtbaarheid rond homoseksualiteit en genderproblematiek. We moeten weg van dat binair patroon, van dat man-vrouw denken. We moeten openstaan voor alle andere vormen van relaties en menszijn. We zijn zeker op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet. Wat ik met mijn kunst vooral wil doen is een vraagstelling opentrekken. Het is niet aan mij om te zeggen: zo moet het zijn. Waar het mij vooral om te doen is, is mensen uitnodigen om een poging te ondernemen zich eens in de schoenen van iemand anders te plaatsen. Mensen lopen op straat en ze zien iemand die er flamboyant uitziet en dat stoot hen tegen de borst. Waarom voel je je bedreigd door een man met een handtas, die op hakken loopt, die een jurk draagt? Wat is er gebeurd dat er zich zo’n gedachten in ons hoofd installeerden?”

Geen antwoorden

Peter Platel komt zelf uit een kosterfamilie. “Mijn grootvader was een koster en als kind vaak mee naar de kerk met grootvader en mocht ik naast hem zitten aan het orgel. Ik vond dat fantastisch, maar er werd mij toen iets opgedrongen. Ik moet geloven in Jezus, ik moet trouwen en een gezin stichten. Ik heb daar echter nooit om gevraagd. Ik vraag mij af hoe mijn leven zou zijn gegaan, als me dat niet werd opgedrongen. Of hoe zou de wereld eruit hebben gezien als dat geloof er niet wat geweest? Ik heb er geen antwoorden op, maar ik nodig iedereen uit om er over te praten. Bezwaar tegen het geloof heb ik niet, maar ik heb er wel bezwaar tegen dat iemand met een bijbel op mijn hoofd slaat en daarbij zegt hoe ik moet gaan leven. Voor bepaalde mensen werkt dat wel, maar bij mij niet.”

Leren luisteren

De kunstenaar werd fel getroffen door wat er eind augustus met Frontnacht en IJzerwake in Ieper gebeurde. Platel vindt het bijvoorbeeld erg dat iemand als Alexander-Karel Evrard, die 10 jaar geleden homoseksualiteit onnatuurlijk noemde, er kwam spreken. “Met deze tentoonstelling wil ik wat tegengas geven. Ik vond het tof dat de burgemeester is komen kijken. Het is mijn oprechte hoop dat mijn werk het gesprek op gang brengt. Dat het de ogen van de mensen opent en ze naar elkaar leren luisteren. Dat het langzaamaan een verschuiving zal creëren naar meer begrip voor iedereen die zijn, haar of hun leven leeft volgens zijn, haar of hun eigen regels.”

