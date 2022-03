Met nieuwe expo ‘voor de Beschaving’ overstijgt het IFFM de grenzen van het Westelijk front: “Nasleep WO I meest voelbaar in Midden Oosten”

IeperEen oorlog zoals die momenteel in Oekraïne woedt, zal wellicht nog tientallen jaren gevolgen hebben voor Europa en voor de rest van de wereld. Dat zoiets kan blijkt uit de nieuwe tentoonstelling ‘voor de Beschaving. De Eerste Wereldoorlog in het Midden-Oosten’. “De Israëlisch-Palestijnse kwestie, de problemen tussen Turkije en Armenië, of het lot van de Koerden: wie de huidige gevoeligheden en de machtsverhoudingen in het Midden-Oosten beter wil begrijpen, keert in deze tentoonstelling terug naar de oorsprong van dat alles.”

Peter O’Toole die als Lawrence of Arabia met zijn motorfiets tegen een boom knalt. Iedereen die de film over het leven van de legendarische archeoloog-officier zag, herinnert zich die onvergetelijke openingsscène. T. E. Lawrence was een befaamde guerrillastrijder en adviseur van de Arabische vrijheidsstrijders tegen het Ottomaanse Rijk. De film met O’Toole toont een wat geromaniseerd beeld over de Eerste Wereldoorlog in het Midden-Oosten, iets waar de nieuwe tentoonstelling ‘voor de Beschaving’ in het In Flanders Fields Museum (IFFM) weinig boodschap aan heeft. Wie echter terugblikt op het Midden-Oosten tijdens WO I kan niet om een figuur als Lawrence of Arabia heen.

Ongenoegen

“In het kader van de oorlog in Oekraïne hadden we evengoed een tentoonstelling kunnen maken over de impact van de Eerste Wereldoorlog op Oost-Europa”, zegt Pieter Trogh, wetenschappelijk medewerker in IFFM en curator van de expo ‘voor de Beschaving. De Eerste Wereldoorlog in het Midden-Oosten 1914-1923.’ “Dat doet echter niets af aan het feit dat de gevolgen van WO I tot op vandaag nog het meest voelbaar zijn in het Midden-Oosten. In 1914 brak de oorlog niet alleen uit bij ons, maar ook in die regio. Het gebied werd toen gedomineerd door het Osmaanse Rijk, dat de kant van Duitsland koos. Nadien is de regio hertekend door Groot-Brittannië en Frankrijk. De manier waarop dat gebeurde zorgde voor heel wat ongenoegen bij de mensen die er woonden. De gevolgen waren spanningen en conflicten die tot op de dag van vandaag nazinderen. De bedoeling van deze tentoonstelling is om bezoekers het verhaal van het Midden-Oosten op een begrijpbare manier te vertellen, zodat iedereen een inzicht krijgt in het ontstaan van de problemen die er nog heersen.”

Volledig scherm Wie WO I en Midden-Oosten zegt, kan niet omheen een figuur als T.E. Lawrence, beter gekend als Laurence of Arabia. © Henk Deleu

Pelgrimstochten

“Een fascinatie voor het Midden-Oosten is er altijd geweest, we vinden dat ook terug in onze eigen collectie”, zegt de curator. “Zo stellen we een reisverslag van Paul Vandenpeereboom tentoon.” Paul Vandenpeereboom, geboren in 1848, behoorde tot de belangrijke Ieperse familie Vandenpeereboom. Hij was onder meer senator. “Die man ondernam voor de oorlog verschillende pelgrimstochten naar het heilig land om er verschillende bijbellocaties te bezoeken. Hij schreef er een uitgebreid verslag over. Dat getuigt echter van heel wat racisme. Hij kan er bijvoorbeeld moeilijk mee om dat er een spoorlijn door het traditioneel landschap liep. De man vraagt zich letterlijk af wat de kruisvaarders daarvan zou denken. Het wijst erop dat sommige mensen een zeer denigrerende blik hadden of zelfs hebben op het Midden-Oosten. De Arabieren waren zeker in staat om een moderne maatschappij uit te bouwen, maar hun plannen werden door het westen van tafel geveegd. De kansen die in die regio door westerse grootmachten ontnomen zijn geweest, zijn tot op vandaag niet vergeten in die landen.”

Volledig scherm "De grenzen in het Midden-Oosten werden hertekend door de Britten en de Fransen, wat tot veel ongenoegen zorgde in de regio." © Henk Deleu

Layla El-Dekmak

In de tentoonstelling is er weinig tot geen geschreven tekst terug te vinden. “We tonen foto’s en stukjes film en combineren dat met getuigenissen”, zegt Pieter Trogh. “De bezoekers worden wel door radiomaakster Layla El-Dekmak op sleeptouw genomen in de audioguide die bij de tentoonstelling hoort. Layla heeft zelf een Libanees-Belgische vader die in Beiroet woont.”

“Met dit thema overstijgt het museum de geografische grenzen van de Eerste Wereldoorlog aan het Westelijk front”, aldus schepen van Musea Dimitry Soenen (N-VA). “Het is immers de uitdrukkelijke taak van het museum om de impact van de Eerste Wereldoorlog en zijn nasleep onder de aandacht te brengen, wat we met deze tentoonstelling ook doen.” De tentoonstelling loopt tot 2 oktober.

