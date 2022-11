Met Kunstenhuis R121 opent vijfde kunstinitiatief in Ieperse Rijselstraat

In de Rijselstraat opende in mei dit jaar het kunstenhuis ‘Satelliet.K.’, een kunstenhuis met ateliers en een expositieruimte. Daarnaast vestigen zich ook de galerijen Frock Gallery, Reichmanns en Little Art Gallery in de straat. Afgelopen weekend opende met Kunstenhuis R121 een vijfde initiatief. “Er is een nood om jonge en minder jonge kunstenaars de kans te geven hun werk te tonen. We vonden een stek in de Rijselstraat 121 – vandaar R121 - waar we de mogelijk willen creëren”, aldus kunstenaar Filip De Cock en zijn partner Bea Van Imschoot eerder in onze krant. “We zijn geen galerij, maar wel een vzw. Het commerciële aspect is bij ons niet echt aanwezig. Kunstenaars krijgen wel de mogelijkheid om hun werk aan te bieden. Onze vzw stelt aan aantrekkelijke voorwaarden haar tentoonstellingsinfrastructuur en haar organisatorische knowhow ter beschikking.” In de openingstentoonstelling tonen 5 kunstenaars met een link naar Ieper hun werk in het nieuwe kunstenhuis. Naast Filip De Cock zijn dat Bernard Sercu, Bieke Depuydt, Katleen Deleu en Rebecca Dufoort. Het kunstenhuis is iedere vrijdag, zaterdag en zondag open van 14 uur tot 18 uur. Meer info via www.R121Kunst.be.