Menenpoort nog gesloten voor verkeer tot 14 juni: “Voetgangerstunnels na werkuren wel toegankelijk”

Truckchauf­feur Dario (53) sterft bij zwaar verkeerson­ge­val op Franse snelweg: “Hij stond voor iedereen klaar, telkens met de glimlach”

“Hij was een fantastische kerel. Met het hart op de juiste plaats. Hij zal enorm gemist worden.” Vrienden en familie van Dario Deserrano (53) uit Houthulst zijn in diepe rouw. De truckchauffeur kwam woensdagmiddag om het leven bij een tragisch verkeersongeval op de A10 in Frankrijk. Hij was onderweg met een lading betonblokken, toen het verkeerd liep. “Ik stond erop om zélf de echtgenote van Dario in te lichten", zegt zijn baas Ivan.