Medeorganisatoren Highlight Festival werken WK-beleving uit voor zaal Fenix: “Ieperling kijkt liever in groep naar Rode Duivels”

Dit jaar vindt het wereldkampioenschap voetbal plaats in Qatar. Omdat het daar tijdens de zomer te heet is om te voetballen, wordt het tornooi in de winter afgewerkt. Er is in Ieper, maar ook op andere plaatsen, weinig animo om WK-dorpen en grote schermen op te zetten. Wie wel initiatief neemt, zijn Niels Pierpont en Lennert Vintvogel. Niels is uitbater van danscafé Riba in Ieper en net als Lennert betrokken bij de organisatie van het Highlight Festival. “Wij willen we degelijk iets op poten zetten en daarvoor deden we aanvraag bij de stad om zaal Fenix te reserveren. Door de drukte rond Highlight was het niet mogelijk om nu al een programma uit te werken, maar we hebben nog even om alles in goede banen te leiden. Een echt WK-dorp wordt het echter niet, noem het eerder een evenement. Uiteraard zal er een groot scherm zijn waarop we de wedstrijden uitzenden en er zal ruimte zijn voor een afterparty. Het is de bedoeling om zeker de drie poulewedstrijden te tonen plus nog een kwalificatiewedstrijd. Mochten de Belgen verder doorstoten, laten we wellicht ook die matchen zien. We bekijken momenteel hoe we alles uitwerken, want de Fenix afhuren is niet goedkoop. We zijn er echter van overtuigd dat de Ieperling de Rode Duivels liever in groep aanmoedigt dan alleen voor de tv.”