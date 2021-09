Medeoprichter L&H Jo Lernout (73) stampt nieuw technologiebedrijf uit de grond: “Ik wil proberen om mensen iets terug te betalen”

Klerken Bakkers­vrouw start crowdfun­ding voor getroffen gezin na verwoesten­de brand: “Het is onze beurt om hen te helpen”

2 september Op 1 september in de vroege ochtend ontstond brand in de keuken van een woning in de Perelaarommegangstraat in Klerken. De volledige benedenverdieping is verwoest. Bakkersvrouw Lies Maes (40) uit het dorp was daardoor zo aangegrepen dat ze een crowdfunding startte. “Carine staat altijd klaar voor iedereen. Nu is het onze beurt om hen te helpen.”