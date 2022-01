Matteo is de eerste baby van 2022, geboren om vier minuten na middernacht

Houthulst Schepen Erik Verbeure betrapt dievenduo aan kasteel de Groote: “Eigenlijk een schrijnen­de toestand”

De Houthulstse schepen Erik Verbeure (CD&V) heeft een dievenduo betrapt dat aan het toeslaan was in kasteel de Groote. De schepen had een telefoontje gekregen over een zwaar geval van sluikstorten. “Maar het bleken dieven te zijn die spullen uit het kasteel aan het klaarzetten waren om mee te nemen”, vertelt Erik Verbeure. De verdachten zullen in snelrecht voor de rechtbank moeten komen.

26 december