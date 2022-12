Marie (29) uit Zillebeke tot ereburger van Seoel uitgeroepen: “Ik voel me goed thuis in Zuid-Korea en blijf hier wel nog even”

Ieper De ‘100 uren van ART Vort’n Vis’: “Hulp bieden aan mensen die het nodig hebben”

Van maandag tot vrijdag 24 op 24 openblijven, dat is het concept van de ‘100 uren van Vort’n Vis’ in Ieper. Er vinden heel wat activiteiten plaats, van lezingen tot muziek. “We gaan ook in op mentale zorg, we creëren lichtjes in de duisternis.”

19 december