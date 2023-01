Man voor rechter die belbus steelt en pas na dolle achtervolging kon worden gestopt: “Stel je voor dat je een kind had aangereden?”

Dranouter Muziekcen­trum Dranouter zet zich meer op de kaart: “We liggen hier zo ‘fucking’ ver van alles, maar het is de verplaat­sing meer dan waard”

In tegenstelling tot Festival Dranouter is het voor Muziekcentrum Dranouter vaak geen sinecure om het grote publiek naar de Westhoek te krijgen. Bij veel van de concerten die er in de loop van het jaar worden georganiseerd, daagt weinig volk op. Met kwaliteit heeft dat niets te maken, want muziekprogrammator Steven Reynaert beweegt hemel en aarde om de juiste (folk)bands op zijn podium te krijgen. “Zelf in Ieper en Poperinge weten mensen vaak niet wat er hier op muzikaal vlak te beleven valt”, aldus de verantwoordelijke, die met enkele initiatieven het Muziekcentrum meer op de kaart wil plaatsen.

