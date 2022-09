Man uit filmpje pedojager vrijgelaten onder voorwaarden

Op het filmpje was te zien hoe de man na drie uur rijden vanuit de Westhoek in een bosje in Nederland in de val wordt gelokt door een pedojager, die hem grondig aan de tand voelt. In het bosje dacht de man met een 13-jarig meisje te hebben afgesproken om seks te hebben. Na het zien van het filmpje openden politie en parket een onderzoek. Het leidde tot een voorleiding voor de onderzoeksrechter maar die besliste hem onder strenge voorwaarden vrij te laten. Wellicht mag hij onder meer geen contact meer nemen met minderjarigen of actief zijn op sociale media.