Man uit filmpje pedojager opgepakt voor verhoor: “Ben geen slechte man”

In het filmpje is te zien hoe de man na drie uur rijden vanuit de Westhoek in een bosje in Nederland in de val wordt gelokt door een pedojager, die hem grondig aan de tand voelt. In het bosje dacht de man met een 13-jarig meisje te hebben afgesproken om seks te hebben, maar het bleek een nepprofiel te zijn, beheerd door een Nederlandse pedojager, die de beelden meteen online gooide. Na het zien van het filmpje openden politie en parket een onderzoek. In dat kader is dinsdagvoormiddag de man opgepakt voor verhoor.