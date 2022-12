Man (69) bedreigt buurvrouw (80) met de dood en rijdt haar aan met scootmobiel: mogelijk drie jaar cel voor poging doodslag

Ieper/Vlamertinge Frituuruit­ba­ters stoppen ermee: “Uiteraard gaan we het missen, maar er zijn nog andere dingen in het leven”

Opvallend: in en rond Ieper stoppen 3 frituuruitbaters met het bakken van frietjes en frikadellen. Aan het station verdween onlangs de gekende Frituur Speedy en in de Brugseweg staat Frituur De Bevoorrading te koop. Ook in Vlamertinge stopt een koppel met hun friethuis. Hoewel ze alle 3 de crisis voelen is de reden waarom ze ermee ophouden voor elk van hen verschillend. “Maar voor jonge mensen die nu willen starten wordt het er niet gemakkelijker op.”

