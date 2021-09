Man (22) knoopt relatie aan met 12-jarig meisje en dwingt haar in de prostitutie: "Ze is een vogel voor de kat”

Ieper/Gent/LokerenEen 22-jarige Bulgaar uit Lokeren riskeert in de Brugse rechtbank 6 jaar cel, omdat hij als loverboy een tienermeisje in de prostitutie dwong. Het slachtoffer was amper 12 jaar oud toen ze een relatie aanknoopte met Nuray N. “Ze is een vogel voor de kat”, vreesde haar advocaat Yves Tytgat.

De feiten kwamen twee jaar geleden aan het licht toen een instelling uit Ieper aan de alarmbel trok. De begeleiders van een meisje dat er verbleef hadden vermoedens dat ze zich prostitueerde. Het slachtoffer, afkomstig uit het Gentse, was in juni 2017 een relatie gestart met een toen 18-jarige Bulgaar uit Lokeren. Beiden hadden elkaar leren kennen op een feestje. Zij was op dat moment amper 12 jaar oud.

Geld afgeven

Nuray N. had volgens het Openbaar Ministerie echter andere bedoelingen met het slachtoffer en dwong haar in de prostitutie. “Hij gaf haar instructies over hoe ze tewerk moest gaan", vertelde procureur Frank Demeester. “Na een afspraak met een klant moest ze telkens haar geld afgeven. Het meisje heeft veel dingen gedaan waar kinderen op die leeftijd zelfs nog nooit over gedacht hebben. Ze verklaarde zelf dat ze eigenlijk nooit kind is geweest.”

De loverboy kon uiteindelijk 2,5 jaar lang z’n gang gaan. Het slachtoffer lijkt zich intussen nog steeds in hetzelfde milieu op te houden. “Er is al een nieuw dossier opgestart tegen anderen voor identieke feiten”, stelde haar advocaat Yves Tytgat. “Het is een ramp. Ik vrees dat zij een vogel voor de kat is.” Voor zijn proces kwam Nuray N. woensdagmorgen niet opdagen. Het Openbaar Ministerie vorderde bij verstek een effectieve celstraf van 6 jaar. Vonnis op 6 oktober.

