Maarten (35) in elkaar geslagen door groepje jongeren na avondje uit: “Herinner me niets meer”

Maarten Sierens, zaakvoerder van Skin Clinic & Santos Hair in de Tempelstraat in Ieper, was zaterdagmorgen vroeg alleen onderweg naar huis na een avondje uit. Iets voor 3 uur in de Boterstraat werd hij plots aangevallen door een groepje jongeren. Maarten incasseerde enkele rake slagen en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. “Van het moment zelf herinner ik me eigenlijk niets meer”, vertelt Maarten die vooral in zijn aangezicht gewond raakte. “Ik heb een barst opgelopen ter hoogte van mijn neus en oogkas. Ik heb ook enorm veel hoofdpijn en mijn polsen doen ook pijn, vermoedelijk in een poging om me te verweren. Gelukkig vallen de verwondingen al bij al nog mee, maar ik laat het hier sowieso niet bij.”

Jongeren uit Komen

De politie was snel op de hoogte en haastte zich naar de Boterstraat. Het ging om een groepje van in totaal zo’n 20 jongeren waarvan enkelen het op Maarten hadden gemunt. “Het is een mengelmoes van minderjarigen en meerderjarigen uit Komen”, vertelt Glenn Verdru van de politiezone Ieper. “De grootste heethoofden hebben we opgepakt. De andere jongeren hebben we naar het station begeleid om Ieper te verlaten.” Het is niet de eerste keer dat jongeren uit Komen Ieper onveilig maken. “We hebben inderdaad in het verleden ook al problemen gehad met die jongeren. Zo sloegen ze in december vorig jaar nog de wachtruimte van het station kort en klein. Het is iets waar we extra waakzaan voor zijn.”