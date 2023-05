Lyceum organiseert ‘De week van de Fiets’: “Leerlingen bewust en assertief leren fietsen”

LEVENSVER­HAAL. Edgard Dewulf (70), de man op de scootmo­biel met zonnepane­len, overleden

In Ieper is op 25 mei Edgard Dewulf overleden, de man die vaak te zien was in het centrum van de stad in een scootmobiel met zonnepanelen. Edgard werd 70 jaar oud en werd dood aangetroffen in zijn woning.