Lut is al 20 jaar vrijwilliger bij straattheaterfestival De Gevleugelde Stad: “Het is een deel van mijn leven”

“In al die tijd zag ik bijna nog geen enkele voorstelling.” Het straattheaterfestival De Gevleugelde Stad in Ieper is aan zijn 20ste editie toe. Lut Vandevijver (65), vrijwilliger van het eerste uur, ontwierp voor elke jaargang de affiche en werkt tijdens het festivalweekend in de keuken. “Zonder vrijwilligers geen festival”, aldus organisator Jan Victoor.

Lut Vandevijver uit Ieper is in het weekend van straattheaterfestival De Gevleugelde Stad – dit jaar vindt het evenement plaats van vrijdag 7 april tot en met Paaszondag 9 april – aan de slag in de keuken, waar ze samen met een collega maaltijden klaarmaakt. “Een intensieve job. Sommige mensen vragen een vegetarische maaltijd of iets anders waar we rekening mee moeten houden. We verwerken tot 500 maaltijden per dag”, klinkt het.

T-shirts

Lut doet echter heel wat meer dan enkel eten klaarmaken. De Ieperse volgde een grafische opleiding en werkte in de beginjaren van het festival in Het Perron. Later verhuisde ze naar de bibliotheek van Ieper waar ze momenteel nog steeds werkt. “Iets wat ik heel graag doe, maar binnenkort ga ik op pensioen. Ik blijf echter actief en zeker bij het theaterfestival.” Al die jaren ontwierp Lut de affiche en het T-shirt. “In het begin werd daarvoor zelfs een paar keer een foto van mij gebruikt, tot we in 2015 een foto van een fotograaf selecteerden. Ik zorgde telkens voor een link tussen de affiche en de afbeelding op het T-shirt.” Ook de affiche voor dit jaar is door Lut gemaakt. Daar prijkt een beeld op van fotograaf Jannick Dehaene uit Ieper die hij maakte van de groep Cie Les Invendus. “Ik ben blij dat ik de afgelopen 20 jaar deel mocht uitmaken van dit project, het festival is gewoon een deel van mijn leven.”

Toogdienst

Jan Victoor en Frank Poelvoorde, de twee mannen die samen met Kurt Demey het concept van De Gevleugelde Stad op poten hebben gezet, zijn vol lof over de vele vrijwilligers die elk jaar de handen uit de mouwen steken. “We hebben heel veel mensen nodig om het festival goed te laten verlopen”, zegt Jan Victoor. “We zijn dan ook nog op zoek naar extra medewerkers. Die werken het liefst drie dagen mee, maar hulp voor twee dagen is ook zeer welkom. We zoeken mensen voor verschillende taken: toogdienst, helpen in de keuken, helpen op verschillende speelplekken, artiesten ophalen en terugbrengen naar de luchthaven.”

Volledig scherm De affiches en de T-shirts ontworpen door Lut. © Christophe Maertens

Gastgezinnen

Jan Victoor benadrukt dat De Gevleugelde Stad een internationaal promotiefestival voor straattheater is. “Op het evenement kunnen Belgische en buitenlandse artiesten zich promoten en zichzelf en hun show voorstellen aan organisatoren die in Ieper aanwezig zijn. De artiesten worden er dus niet voor betaald, maar krijgen wel een bed en eten. Maar met de bestaande en erkende hotels, jeugdhotels, B&B’s en vakantiehuizen redden we het niet. Op dit moment hebben we zo’n 175 kamers nodig voor meer dan 300 mensen. Gelukkig kunnen we dit jaar een beroep doen op 24 gastgezinnen die in totaal 47 kamers aanbieden.”

Taiwan

De organisatoren selecteerden uit meer dan 300 inschrijvingen 63 groepen uit 14 verschillende landen. “Dit jaar zijn er opvallend veel Spaanse groepen (15), maar dat komt wellicht omdat het Spaanse ministerie van Cultuur reclame heeft gemaakt voor ons festival”, aldus Jan Victoor. Nog opvallender is dat er een groep uit Brazilië en zelfs uit Taiwan deelneemt. “DoubleV schreef zich al drie keer in en nu kunnen ze eindelijk de verplaatsing naar Ieper maken. Als je weet dat de groepen zelf hun verplaatsingskosten betalen, kan je daar alleen maar respect voor hebben. Maar het is niet daarvoor dat we de groep selecteerden, wel waren we onder de indruk van hun show: naast moeilijke diabolotrucs doen ze ook acrobatische trucs. Ook om naar uit te kijken is de groep Lyapunov. In 2018 probeerden die koorddansers een hoogterecord te verbreken door van de Lakenhallen naar de kathedraal te ‘wandelen’. De hevige wind gooide toen roet in het eten. Nu willen ze nog een stap verder gaan en proberen ze op een slappe koord de overtocht te maken van de Lakenhallen naar de Sint-Jacobskerk, zo’n 400 meter over de stad heen.” Tenslotte is er ook een groep uit Oekraïne geselecteerd.

Volledig scherm De koorddansers van Lyapunov proberen dit jaar een record te breken. © Lyapunov

Groene of rode vlag

“Dit jaar gebruiken we opnieuw het centrum met de Grote Markt en het Astridpark, nu de werken in de stad grotendeels voorbij zijn. In de Eigenbeheerstraat maken we gebruik van drie scholen. De vlakke oppervlakten van de speelplaats en het feit dat we deze plaatsen ’s avonds kunnen afsluiten, laten ons toe om daar grote voorstellingen te plaatsen.” Ook bij slecht weer vindt het festival plaats, maar dan voornamelijk indoor. “Elke morgen beslissen we daarover. Mensen moeten naar de vlaggen kijken: bij een groene vlag spelen we gewoon buiten, bij een rode vlag binnen. Er zijn infostanden waar een programmaboekje kan worden opgehaald.” Meer info via www.gevleugeldestad.com.

