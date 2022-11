Luminus wil 4 windmolens bouwen langs Noorderring, stad Ieper vraagt wildgroei aan turbines te stoppen

IeperHet bedrijf Luminus plant de bouw van 4 winturbines langs de Noorderring tussen Ieper en Vlamertinge. Volgens het bedrijf komen de molens in een windrijk gebied en zou het project de stad helpen haar klimaatdoelstellingen te behalen. “Akkoord, maar we vragen te stoppen met een wildgroei van dergelijke turbines”, zegt schepen Philip Bolle (Vooruit).

De vier nieuwe windturbines, met elk een maximale capaciteit van 6 MW, zullen elk jaar 56.000 MWh groene energie produceren, goed voor het jaarlijks energieverbruik van ongeveer 12.500 gezinnen, aldus Luminus. “Hierdoor wordt 11.800 ton CO2 vermeden in vergelijking met de gemiddelde Belgische elektriciteitsmix. Deze besparing is vergelijkbaar met de uitstoot van ongeveer 4.150 dieselauto’s”, zegt Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus. “De locatie van de windturbines is het resultaat van een zorgvuldige afweging. Ze komen aan de Noorderring, in landbouwgebied tussen Ieper en Vlamertinge. De locatie is windrijk en vlot aansluitbaar met het elektriciteitsnet. De zone ligt aan belangrijke infrastructuurlijnen: de Noorderring, de spoorlijn Ieper-Poperinge en twee hoogspanningslijnen. De locatie beantwoordt zo aan de criteria van de Vlaamse overheid. Het project zou ook de stad Ieper helpen haar klimaatdoelstellingen van 40 procent minder CO2 uitstoot tegen 2030 te behalen

Luminus is niet het enige bedrijf dat aan de noordzijde van Ieper windmolens wil bouwen, nog een andere firma wil twee turbines inplanten. “Wij als stad geven advies in het kader van de aanvraagprocedure. Als we echter een negatief advies uitschrijven, dan wordt daar in de meeste gevallen geen rekening mee gehouden”, zucht Iepers schepen Philip Bolle. Vlaanderen zegt dat windmolens langs lijnen, zoals spoorwegen en autostrade, moeten worden opgetrokken. Wij, en ook andere steden en gemeenten, vragen om dat in afgebakende zones te doen, zodat we als stad weten waar we aan toe zijn. We worden door de huidige regeling gegijzeld door de aanvragers. We weten immers nooit of er geen nieuwe meer volgen. Op die manier kunnen we niet aan ruimtelijke planning doen, wat heel frustrerend is. Op heel onze noordzijde kunnen er nu kriskras opduiken. Voor het openlandschap is dat nefast. Uiteraard begrijp ik dat we moeten inzetten op dergelijke energiewinning, maar dat moet niet ten koste van alles. Trouwens, 3 van de 4 nieuwe molens zouden aan de binnenzijde van de ring komen. Wij hebben altijd gevraagd om op z’n minst windmolens te beperken tot de buitenzijde van de Noorderring.”

Vanaf 1 september 2022 worden vergunningsaanvragen voor windturbines vanaf 1.500 kW behandeld door de Vlaamse Regering. Omdat voortaan de Vlaamse overheid de bevoegde overheid is, is er géén administratief beroep mogelijk, maar enkel beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dit moet, volgens de Vlaamse overheid, leiden tot een tijdswinst en levert een bijdrage aan de eenvormigheid van de beoordeling. “Overigens kondigde het Vlaamse regeerakkoord juist het tegenovergestelde aan, namelijk dat de gemeenten bevoegd zouden worden voor de behandelingen van ‘grote’ windmolens. Uiteindelijk is dus een andere keuze gemaakt”,a aldus de schepen.

“Voor ons is de strijd tegen de klimaatverandering al vele jaren een werk van elke dag”, klinkt het bij Luminus. “In de huidige context van klimaaturgentie en stijgende energieprijzen helpen we onze klanten meer dan ooit om hun verbruik te verminderen door middel van innovatieve oplossingen en een deel van hun energie lokaal te produceren dankzij hernieuwbare bronnen. De huidige geopolitieke context, de klimaatcrisis en de bijzondere omstandigheden op de energiemarkt verplichten ons ertoe om onze manier van denken en leven te veranderen. Er is één gezamenlijke oplossing: het totale verbruik van fossiele brandstoffen verminderen. Dit kan door in te zetten op energiesoberheid, hernieuwbare energie en de elektrificatie van onze samenleving. Elektrificatie betekent echter ook een grotere vraag naar elektriciteit. Tegen 2050 moeten we daarom drie keer zoveel elektriciteit produceren als nu. Windenergie is daarbij één van de oplossingen.”

Om een draagvlak te creëren organiseert het bedrijf een publieksmoment op woensdag 23 november in het Museumcafé van de Lakenhallen. Luminus stelt er de gebruikelijke procedure en de geplande milieu-effectenstudie voor. Er vinden vier publieksmomenten plaats: om 15 uur, om 16.30 uur, om 18 uur en om 19.30 uur. Elke sessie duurt ongeveer één uur. Om organisatorische redenen wordt gevraagd zich in te schrijven via https://devredesmolens.be/nl/publieksmoment of telefonisch op het nummer 02 289 95 66.

"De vier nieuwe windturbines, met elk een maximale capaciteit van 6 MW, zullen elk jaar 56.000 MWh groene energie produceren, goed voor het jaarlijks energieverbruik van ongeveer 12.500 gezinnen."

