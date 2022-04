Luc Hessel in de bib: “Een levensverhaal en eigen manier van geloven”

Luc Hessel was van 1982 tot 2000 stichter en bezieler van vzw De Harp in Izegem, een centrum voor levensverdieping. De Harp verrichtte pionierswerk op het vlak van socio-culturele, religieus-spirituele cursussen en workshops rond welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Luc was daarnaast provinciaal overste van de Kapucijnen-orde in Vlaanderen. In 2000 trad hij uit als priester. Van Hessel kon als ruimhartig denker niet meer identificeren met de dogmatiek van de katholieke kerk. In de bib gaat vriend en filosoof Fons Vandormael in gesprek met hem. Daarnaast wordt het werk belicht van Stefaan Kempynck, schrijver van ‘Luc Hessel: vrij gelovig’. Het event vindt plaats op donderdag 28 april vanaf 19.30 uur in de bib van Ieper. Prijs is 5 euro.