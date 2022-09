‘Louise/Edith op handen gedragen’: tentoonstelling rond Ieperse kunstenares Louise De Hem in Yper Museum

IeperHonderd jaar na haar overlijden pakt het Yper Museum uit met een tentoonstelling rond de Ieperse kunstenares Louise De Hem. Bij de expo is hedendaags kunstenares Edith Dekyndt betrokken en ligt het curatorschap in handen van leerlingen van de Heilige Familie. Ook de Ieperse horeca doet haar duit in het zakje.

In november opent in het Yper Museum een tentoonstelling rond de negentiende-eeuwse Ieperse kunstenaar Louise De Hem. Op 22 november is het exact 100 jaar geleden dat Louise De Hem overleed. “Louise De Hem slaagde er in om een internationale carrière uit te bouwen”, klinkt het in het Yper Museum. “Ze wint regelmatig prijzen op internationale salons zoals London, Parijs en Saint Louis in de USA. De bourgeoisie laat zich maar wat te graag portretteren in haar studio, maar ze observeert even graag het plattelandsleven rond Ieper. Haar werk vertoont invloeden van verschillende kunststromen: realisme, impressionisme, luminisme, japonisme en zelfs symbolisme.”

Nieuw werk

Het Yper Museum bewaart de grootste collectie werken van de kunstenares en toont die van 19 november tot 12 maart volgend jaar in een tentoonstelling. Hedendaags kunstenaar Edith Dekyndt maakt speciaal voor deze expo een nieuw kunstwerk, geïnspireerd op het leven en werk van Louise De Hem. Dekyndt is eveneens in Ieper geboren en keert voor deze opdracht eenmalig terug naar haar stad van oorsprong.

Het curatorschap voor deze tentoonstelling ligt in handen van leerlingen van de opleiding Beeldende Kunsten van de Heilige Familie in Ieper. “Zij beslissen over de thematische indeling, de getoonde werken, het tentoonstellingsontwerp en de grafische vormgeving. Het museum begeleidt de jongeren in een intensief educatief traject en reikt hen de nodige tools aan. Ze kregen les over Louise en kunst in de 19de eeuw en leerden alles over het curatorschap en het bouwen van tentoonstellingen. Zo ervaren ze zelf wat wel en niet werkt bij de opbouw van een oeuvretentoonstelling”, aldus het museum.

‘Louise verwenkoffie‘

In het kader van de tentoonstelling hoopt het museum op een samenwerking met de lokale horecaondernemers. Uitbaters krijgen per verkochte ‘Louise verwenkoffie’ of ‘Louise afternoon tea’ een gratis ticket voor een bezoek aan de tentoonstelling. Voorwaarde is wel dat de gratis bezoeker een betalende gast meebrengt naar het museum. Horecabazen die interesse hebben in deze actie kunnen een mailtje sturen naar ypermuseum@ieper.be.

