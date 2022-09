Loonwerker Jelle (33) verrast zijn vriendin met duidelijke boodschap in de maïs: “En ze zei ja!”

Ieper‘Petytje, wil je met mij trouwen?’ Dat was de boodschap die Stéphanie Petyt tot haar grote verbazing afgelopen vrijdag tijdens een vlucht over de Westhoek onder ogen kreeg. Haar vriend Jelle had samen met zijn broer veertien uur nodig gehad om het originele huwelijksaanzoek in het maïsveld te hakselen. “Dit had ik niet verwacht”, zegt een dolgelukkige Stéphanie.

Jelle Vermote (33) vroeg zijn vriendin Stéphanie Petyt (33), waarmee hij al vijftien jaar samen is, vier jaar geleden op kerstavond al eens ten huwelijk. “Stéphanie was toen zwanger van ons jongste kindje”, zegt Jelle. “Maar door corona werd de trouw uitgesteld.” De dertiger vroeg zijn vriendin nu opnieuw ten huwelijk op een wel heel mooie manier. Jelle klopte aan bij zijn broer Jonas (29) om een huwelijksaanzoek uit te hakselen in een maïsveld tussen de A19 en de Wieltjesstraat in Ieper. Jelle en Jonas baten in Vleteren het loonwerkersbedrijf Gebroeders Vermote uit.

Serieus karwei

“Ik speelde al lang met het plan om dit te doen. Ooit had ik eens op YouTube een filmpje gezien van een boer in Amerika die iets gelijkaardigs had gedaan. We hadden alles uitgetekend en via gps kon Jonas de tekst ‘uitrijden’”, legt Jelle uit. “Het was een serieus karwei, want het duurde veertien uur voor alles klaar was. Normaal zijn we met een dergelijk groot veld in tien uur klaar. Alleen al het grote hart dat we erbij plaatsten, kostte ons een uur.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het kostte veertien uur om alles 'uit te rijden'. © RV

Jelle had Stéphanie een verrassing beloofd en ze dacht dat het enkel om een vlucht met een vliegtuig over de streek ging. “We stegen op in Oostende en toen we boven het veld kwamen, was Stéphanie erg verrast. Ook ik trouwens, want het was heel mooi. We waren beiden zo onder de indruk dat de piloot ons er plots op wees dat we beter foto’s zouden maken voor het te laat was.”

44 hectare

Het vliegtuigje vloog in Woesten ook over de school van hun kinderen Michelle (9), Julien (6) en Annabel (3). Die stonden met een spandoek te zwaaiden naar hun mama. “Op terugweg naar Oostende begon het bij Stéphanie door te dringen wat ze had gezien en kon ze haar tranen niet meer tegenhouden. Ik ben blij dat mijn plan gelukt is.”

(Lees veder onder de foto)

Volledig scherm Jelle Vermote en zijn vriendin Stéphanie Petyt. © RV

“Hoewel het veld voor onze vlucht nog maar pas bewerkt was, kreeg ik al berichtjes van mensen met de vraag of dat mijn werk was”, zegt Jelle. “Ik weet niet hoe dat mogelijk is. Ik weet dat er enkele ballonen over het perceel waren gevlogen. Misschien had iemand al een foto genomen. Ik had het niet lang meer geheim kunnen houden, denk ik.” Ondertussen is het 44 hectare grote perceel volledig afgereden en is er niets meer van te zien. Een huwelijksdatum is er nog niet, maar na zo’n aanzoek kon Stéphanie uiteraard geen nee zeggen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.